Ankara'da hizmet yok, kemalist propaganda var!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçildikten sonra önce Ulus’taki ‘Atatürk Heykeli’ni parlatan Mansur Yavaş şimdi de Ankara Garı’na Mustafa Kemal’in dev posterini astırdı. Yavaş’ın kemalistleri gazlamak için yaptığı bu çalışma "Halka hizmetten bir haber CHP’li belediyelerin içler acısı durumu" şeklinde yorumlandı.12 Nisan 2019 Cuma 11:30
25 yıl sonra Ankara'yı alan CHP'nin, Başkent'teki Mustafa Kemal poster ve heykel çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.
Dün Ulus'taki Mustafa Kemal heykelinin tazyikli suyla temizlenmesinin ardından, şimdi de Ankara Garı'na dev Mustafa Kemal posteri asıldı.
Heykelini yıkadılar, posterini astılar
Mansur Yavaş'ın, mazbatasını almasıyla 25 yıl sonra Ankara'da, CHP belediyeciliği dönemine girildi. Kentte yapılan ilk çalışmaların, Kemalist süslemeler olması ise dikkat çekti. CHP, ilk icraat olarak dün Ulus'ta bulunan Mustafa Kemal heykelini temizlemişti. İkinci icraat olarak ise kent garına dev bir Mustafa Kemal posteri asıldığı görüldü.
Hizmet yok!
Belediye poster ve heykel süslemelerine devam ederken hâlâ verilen Ankara vaatleri hakkında bir belirti görülmüş değil.
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