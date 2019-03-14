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Ankara’da kargo şirketinde “klor gazı” paniği

Ankara’da bir kargo şirketinde personelin boğaz ve gözlerinde yanma şikayeti üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri inceleme yaptı.

14 Mart 2019 Perşembe 21:28
Ankara’da kargo şirketinde “klor gazı” paniği

Ankara’da bir kargo şirketinde personelin boğaz ve gözlerinde yanma şikayeti üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri inceleme yaptı. İlk incelemede klor gazı tespit eden ekipler ikinci incelemede herhangi bir bulguya rastlanmadı.


Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Ostim bölgesinde bulunan bir kargo şirketinin çalışanları, iş yerinde ağır gaz kokusu fark etti. Gaz ve koku nedeniyle gözleri yaşaran ve boğazlarında yanma hisseden çalışanlar, iş yeri boşaltarak Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.


İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve AFAD ekipleri sevk edildi. İş yerinde bulunan gazdan 10 kişinin etkilendiğini tespit eden ekipler, çalışanları zehirlenme şüphesiyle sağlık kontrolü altına aldı. Söz konusu iş yerinde gaz kokusuna ilişkin çalışma yapan AFAD ekipleri, iş yerindeki ilk incelemede klor gazı tespit etti. Olay yerini karantinaya alan ekipler, güvenlik önlemlerinin ardından iş yerinde ikinci kez inceleme yaptı. Yapılan ikinci incelemenin ardından klor gazına ilişkin herhangi bir ize rastlanılmadığı öğrenildi.


Bir kargo personeli, “İçeride boğazı yakan, gözleri yakan bir koku vardı” derken başka bir çalışan ise, "Müdürümüz, kargo alımı için müşteriye kadar gitti. Hemen 3-4 dakika sonra başladı ama nasıl olduğunu anlamadık. 1 saat 15 dakikadır vardı zaten. Şu anda 1 buçuk saat olmak üzere” dedi.


Personel, kokunun kargolardan kaynaklandığını düşünmediklerini sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 21:28
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