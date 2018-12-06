Ankara'da kar yağışı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinin yüksek kesimleri, kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.

İlçeye bağlı Dağsalı Mahallesi ile Karaşar, Saray, Köseler, Dereli, Nallıkaşı ve Kirazyanı bölgelerinde kar yağışı etkili oldu.

Karayolları ekipleri, 1650 rakımlı Ahlatlık ve Kum Ocağı ile Karagöl bölgelerinde, yolların ulaşıma kapanmaması için çalışma yaptı. Ekiplerin olası kar yağışına karşı belirli noktalarda hazır bekletildiği görüldü.

Göletiyle ve bungalov evleriyle dikkati çeken Karagöl mesire alanı da kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.