Ankara'da kaçak zayıflama hapı operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'da bir alışveriş merkezinde kurdukları çağrı merkezi üzerinden kaçak zayıflama hapı sattıkları belirlenen 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, ölüme sebebiyet verdiği için yasaklanan kaçak zayıflama haplarının Ankara'ya getirilerek satışının yapılacağını belirleyen Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şubesi ekipleri harekete geçti.

Hapları sattığı tespit edilen S.A'yı takibe alan ekipler, şüphelinin kullandığı 06 AJ 7350 plakalı otomobili Çankaya ilçesi İncesu Caddesi'nde durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 5 bin kaçak zayıflama hapı ve pos cihazı ele geçirildi.



- Çağrı merkezi üzerinden satmışlar

Şüpheli ilk ifadesinde, Eryaman Mahallesi'ndeki bir AVM'de çağrı merkezi olarak faaliyet gösteren bir şirkette çalıştığını ve bahse konu ürünlerin şirket sahibi olan A.S'ye ait olduğunu söyledi.

İfade üzerine harekete geçen polis ekipleri, çağrı merkezine operasyon düzenledi. Operasyonda S.A ve A.S ile toplam 8 kişi gözaltına alındı.

İş yerinde yapılan aramada, zayıflama ilaçlarının fiyatları, nasıl kullanılacağı, müşteri sipariş listeleri, müşteri bilgileri ve telefon numaralarının bulunduğu çeşitli listeler ele geçirildi.

Çağrı merkezinde çalıştıkları belirlenen 6 kişi, ifadelerine başvurulduktan sonra serbest bırakılırken S.A ve A.S emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.