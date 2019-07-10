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Ankara'da kaçak silah atölyesine baskın

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince aralarında OSTİM'de ruhsatsız silah imal edilen atölyenin de bulunduğu 28 adrese düzenlenen operasyonda yakalanan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı

10 Temmuz 2019 Çarşamba 07:03
Ankara'da kaçak silah atölyesine baskın

ANKARA (AA) - Ankara Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, aralarında OSTİM'de ruhsatsız silah imal edilen atölyenin de yer aldığı adreslere düzenlenen operasyonda yakalanan 17 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, OSTİM'de bir firmaya ait binanın ikinci katında kurulan atölyede ruhsatsız silah imalatı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adresi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, A.K, M.Ü, S.Ç. ve M.T'nin elebaşı olduğu öne sürülen 19 kişilik suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda 17 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 pompalı ve 2 havalı tüfek, bir havalı tabanca ile çok sayıda fişek, şarjör, silah yedek parçası ve imalatta kullanılan makine ele geçirildi

Ekiplerin, aralarında atölyenin de bulunduğu 28 adrese eş zamanlı gerçekleştirdiği baskında 17 kişi gözaltına alındı.

Aramalarda değişik çap ve modellerde 17 ruhsatsız tabanca, namluları açılarak silaha dönüştürülecek 5 kurusıkı tabanca, 2 faturasız pompalı ve 2 havalı tüfek, bir havalı tabanca ile çeşitli çaplarda çok sayıda tabanca fişeği, 70 şarjör, 100 icra yayı, 20 icra mili, silah imalatı ile yiv ve set açmada kullanılan freze ve matkap uçları ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i tutuklanırken 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 07:03
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