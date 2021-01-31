Ankara’da kaç kişi aşılandı? Ankara’da korona aşısı olanların sayısı kaç? Kaç kişi aşılandı?

Sağlık Bakanlığı 30 Ocak günlük korona tablosunu açıkladı. Buna göre, 148 bin 785 Covid-19 testi yapıldı, 6 bin 871 kişinin testi pozitif çıktı, 129 kişi hayatını kaybetti. Hasta sayısı 658 olarak açıklandı. Son 24 saatte 7 bin 100 kişinin Covid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 355 bin 409'a yükseldi. Korona ile mücadele kapsamında aşılama işlemi de devam ediyor.

Çin’den ikinci parti aşı olarak da 6,5 milyon dozunun daha aşı geldi. Hangi ilde ne kadar korona aşısı yapıldığı Sağlık Bakanlığı üzerinden takip edilmekte. Peki Ankara’da kaç kişi aşılandı? Ankara’da korona aşısı olanların sayısı kaç?

Çin'den alınan koronavirüs aşılarının ilk partideki 3 milyon dozu 30 Aralık'ta Türkiye'ye getirildi. 14 Ocak'tan itibaren de sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Çin'den sipariş edilen koronavirüs aşısının ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşıyı taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi. İlk olarak sağlık çalışanlarına, huzurevleri ve bakımevlerindekiler ile 90 yaş üzerindekilere yapılan aşı, geçtiğimiz haftadan itibaren 85 yaş üzerindekiler ile eczane çalışanlarına da uygulanmaya başlandı. Koronavirüs aşısını olanların sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından canlı olarak açıklanmakta. Sağlık Bakanlığına ait "https://covid19asi.saglik.gov.tr/" adresinde yer alan Türkiye haritasıyla tüm illerdeki aşılama sayılarına ulaşılıyor.

İstanbul’da kaç kişi aşılandı? Ankara’da korona aşısı olanların sayısı kaç?

31 Ocak saat 14:40 itibariyle Türkiye geneli aşılananları toplam sayısı 1.982.036 oldu. Sağlık Bakanlığı canlı aşı takip sistemi üzerinden de hangi ilin ne kadar aşılama yapıldığı sorgulanmakta. Buna göre 31 Ocak itibariyle İstanbul’da 344 bin 799 kişi korona aşısı olurken, Ankara’da korona aşısını olanların sayısı 193 bin 518, İzmir’de korona aşısı olanların sayısı 128 bin 887, Aydın’da 32 bin 651, Muğla’da 30 bin 961, Diyarbakır’da korona aşısı olanların sayısı 25 bin 650 olarak görünüyor.