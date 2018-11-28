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Ankara'da kablo hırsızlığına tutuklama

Kahramankazan'da kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

28 Kasım 2018 Çarşamba 20:39
Ankara'da kablo hırsızlığına tutuklama

ANKARA (AA) - Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde, kablo hırsızlığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Fatih Mahallesi Ankara Bulvarı'nda 2 hafta önce 550 metre uzunluğundaki iletişim kablosu hırsızlığına ilişkin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını 2 kişinin gerçekleştirdiğini tespit etti.

Polis ekipleri düzenledikleri operasyonda, şüpheli İsa D'yi (30) gözaltına aldı.

Benzer suçlardan kaydı olduğu tespit edilen şüpheli, Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- İnternet hizmeti aksadı

Kabloların çalınması nedeniyle mahallede internet hizmeti 1 hafta süreyle aksadı. Yeni hat döşenmesinin ardından mahallede internet hizmeti normale döndü.

Yetkililer, benzer bir olayın yaşanmaması için ilçe genelinde fiber kablo döşeneceğini bildirdi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 20:39
  1. kablo hırsızlığı
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