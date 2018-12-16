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Ankara'da "K-Pop Festivali"

Festival çerçevesinde düzenlenen yarışmada Türk öğrenciler, dans ve vokal kategorilerinde yarıştı- Yarışmanın ardından Güney Kore'nin ünlü MYTEEN müzik grubu konser verdi

16 Aralık 2018 Pazar 21:22
Ankara'da "K-Pop Festivali"

ANKARA (AA) - Güney Kore'nin Ankara Büyükelçiliği ile büyükelçilik bünyesinde faaliyet gösteren Kore Kültür Merkezi iş birliğiyle Ankara'da "K-Pop Festivali" düzenlendi.

Büyükelçilik ile Kore Kültür Merkezi iş birliğinde düzenlenen festivalde konuklara geleneksel Kore yemekleri ikram edildi. Ardından Kore'den gelen makyaj uzmanı Jeon HyeHoon ve saç tasarım uzmanı Heo SoYoung, katılımcılara "İdol" (Koreli sanatçılara verilen isim) saç ve makyaj stili hakkında bilgi verdi.

- Türk öğrenciler vokal ve dans kategorilerinde yarıştı

Daha sonra bir vokal ve dans yarışmasının düzenlendiği etkinlikte, her yaştan Türk öğrenciler tekli veya grup olarak performanslarını sergiledi. Kore Kültür Merkezi Müdürü Dongwoo Cho'nun da aralarında bulunduğu jüri üyeleri, vokalde İnci Rüzgar Dülek'i birinci, Aybike Berrak Özdemir'i ikinci ve Büşra Işık'ı üçüncü seçti. Dans performansı sergileyenler arasından ise MERAS grubu birinciliğe, D.A.B. grubu ikinciliğe ve Dilara Erdem üçüncülüğe layık görüldü.

Yarışmanın birincilerine 1000, ikincilerine 700 ve üçüncülerine ise 500 dolar para ödülü verildi.

- MYTEEN konser verdi

Festival kapsamında Türkiye'ye gelen ve Lee Taevin, Chunjin, Eunsu, Kim Kookheon, Shin Junseop, Song Yuvin ve Hanseul'dan oluşan MYTEEN isimli Koreli müzik grubu da dinleyicilere bir konser verdi.

MYTEEN'e gençler büyük ilgi gösterdi, şarkılara coşkuyla eşlik etti.

MYTEEN grubu, yayınladıkları "MYTEEN GO!" ve "F;UZZLE" isimli albümleriyle müzik çalışmalarına devam ediyor. Grup, Kore Pazarlama Ödülleri'nde de "Yarının Yıldızı Ödülü'nü" kazanmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 21:22
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