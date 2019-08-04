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Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Ankara’nın Sincan ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri süpermarketin tente direğine çarparak durabildi.

04 Ağustos 2019 Pazar 08:47
Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı

Ankara’nın Sincan ilçesinde çarpışan iki otomobilden biri süpermarketin tente direğine çarparak durabildi.


Kaza, saat 23.30 sularında Ankara’nın Sincan ilçesi Pınarbaşı Mahallesi Vatan Caddesi üzerinde meydana geldi. Vatan Caddesi’nden Peçenek Caddesi’ne dönmeye çalışan 06 GF 985 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 FE 868 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, süpermarketin tente direğine çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Tarafların arasında çıkan sözlü tartışma üzerine araç sahipleri birbirlerinden şikayetçi olurken, kazada yaralanan olmadığı belirlendi. İki araçta da maddi hasara neden olan kazaya ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı.


Olayın görgü tanıklarından süpermarket sahibi, iki aracın çarpışması sonucu araçlardan birinin süpermarketin tentesinin bulunduğu direğe çarparak durabildiğini belirterek, “Kaza, 23.30 sularında meydana geliyor. Aşağı taraftan gelen bir arabayla, o tarafa dönmek isteyen bir arabayla arasında gerçekleşti. Aşağıdan gelen araba galiba biraz sür’atliydi. Önüne çıkınca bir anda kafa kafaya çarpışmışlar. Araç direğe vurarak durabildi. Yaklaşık 2-3 bin lira zararımız var” dedi.


Kaza anı süpermarketin güvenlik kameralarına yansıdı.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 08:47
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