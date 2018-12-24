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Ankara'da hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Ankara'da hırsızlık yaptıkları belirlenen 5 kişi tutuklandı.

24 Aralık 2018 Pazartesi 10:15
Ankara'da hırsızlık yapan 5 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, farklı semtlerdeki 8 ev, 10 okul ve 2 iş yerinde gerçekleştirilen hırsızlık olayı, Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince incelemeye alındı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda hırsızlık olaylarına karıştıkları belirlenen 17 kişi yakalandı. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda televizyon, dizüstü bilgisayar gibi çalıntı cihaz ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılardan G.E, S.Y, D.K, U.K. ve M.K. tutuklandı, diğer 12 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çok sayıda sabıka kaydı bulunan zanlıların çalıntı ürünlerin satışından elde ettikleri paraları uyuşturucu madde temininde kullandıkları öğrenildi.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 10:15
  1. Ankara
  2. Başkentte hırsızlık operasyonu

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