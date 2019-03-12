Ankara'da hırsızlık şüphelisi yakalandı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kadının ziynet eşyalarının olduğu çantasını çaldığı iddia edilen şüpheli yakalandı. Alınan bilgiye göre, Rabia Karaca, Selçuklu Mahallesi'ndeki evine girmek üzereyken ziynet eşyalarının olduğu çanta çalındı. Karaca'nın ihbarı üzerine harekete geçen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayı gerçekleştiren zanlının yakalanması için bölgede çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda ekipler, kimliğini tespit ettikleri İ.A'yı Uğur Sokağı'nda çaldığı 15 bin 240 lira değerindeki ziynet eşyasıyla birlikte yakaladı. Zanlı, sorgulanmak üzere Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



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