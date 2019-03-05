Ankara'da hırsızlık operasyonu Gölbaşı-Sincan yüksek gerilim hattı şantiyesinden vida ve çeşitli ebatlarda demir parçaları çalan 2 zanlı yakalandı

ANKARA (AA) - Gölbaşı-Sincan yüksek gerilim hattı şantiyesinden vida ve çeşitli ebatlarda demir parçaları çalan zanlılar, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Etimesgut ilçesinde Gölbaşı-Sincan yüksek gerilim hattı şantiyesinden vida ve çeşitli ebatlarda demir parçaları çalan hırsızların yakalanması için Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda ekipler, yüksek gerilim hattında kullanılan direklere ait vida ve çeşitli ebatlarda demir parçalarını çalan zanlıların kullandıkları aracı ve kimliklerini tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Şüphelilerin kullandığı aracı, Bağlıca Mahallesi'nde durduran ekipler, çalınan malzemeleri ele geçirdi. Operasyonda benzer suçlardan çok sayıda sabıka kaydı olduğu belirlenen E.A. ve T.O. gözaltına alındı.

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