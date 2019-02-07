Ankara'da hırsızlık girişimi ve darp iddiası
Akyurt ilçesinde bir besi çiftliğinin sahibini bağlayıp darbederek hırsızlık girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı07 Şubat 2019 Perşembe 19:44
ANKARA (AA) - Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir besi çiftliğinden hırsızlık girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Çam Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinin kapılarının baltayla kırılarak içeri girildiği ve çiftliğin sahibi R.K'nin elleri bağlanarak darbedildiği iddiası üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.
Yakalanacaklarını anlayınca olay yerinden kaçtıkları belirlenen M.H.B, S.A, Y.Ş. ve İ.G. ile Afgan uyruklu Türk vatandaşı B.T, operasyonla gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.H.B, S.A ve B.T "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal", "yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı.
Y.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.G.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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