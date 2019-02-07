0553 313 94 23

Ankara'da hırsızlık girişimi ve darp iddiası

Akyurt ilçesinde bir besi çiftliğinin sahibini bağlayıp darbederek hırsızlık girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

07 Şubat 2019 Perşembe 19:44
Ankara'da hırsızlık girişimi ve darp iddiası

ANKARA (AA) - Ankara'nın Akyurt ilçesinde bir besi çiftliğinden hırsızlık girişiminde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Çam Mahallesi'ndeki bir besi çiftliğinin kapılarının baltayla kırılarak içeri girildiği ve çiftliğin sahibi R.K'nin elleri bağlanarak darbedildiği iddiası üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

Yakalanacaklarını anlayınca olay yerinden kaçtıkları belirlenen M.H.B, S.A, Y.Ş. ve İ.G. ile Afgan uyruklu Türk vatandaşı B.T, operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden M.H.B, S.A ve B.T "kasten adam öldürmeye teşebbüs", "konut dokunulmazlığını ihlal", "yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı.

Y.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İ.G.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 19:44
  1. akyurt
  2. Ankara
  3. Çiftlik
  4. Darp
  5. HIRSIZLIK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası
    1. Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe..
    2. GÜNCELLEME - Gaziantep'te fabrika..
    3. İzmir merkezli göçmen kaçakçılığı..
    4. Devlet Başkanı açıkladı: Enflasyonu..
    5. Sudan’daki Türk Kadın Platformu..
    6. Kartal'da bina çökmesi
    7. Bursa'daki cinayet
    8. Hatay'da HTŞ operasyonu! Gözaltılar var
    9. İYİ Parti'den 'HDP' açıklaması:..
    10. "Enflasyonu düşürmek tahminimden daha..
    11. Kırşehir'de terör operasyonu:..
    12. "Palandöken'e gelen turist sayısı..
    13. Beşiktaş taktik ve kondisyon çalıştı
    14. Basketbol: FIBA Kadınlar Avrupa Ligi
    15. Yaya geçidi 'halay' geçidi oldu
    16. "Yeni Nesil Gazetecilik Eğitim ve..
    17. Muğla'da masaj salonu yangını
    18. New York'taki konferansta, Myanmar'a..
    19. Kömür madeninde patlama! Çok sayıda..
    20. TSK'nın görev süresi uzatılmıştı! İran..
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    İşte son anket sonuçları! HDP desteği CHP ve İYİ Parti'nin oylarını olumsuz etkiledi
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    Yaşar Okuyan'ın 'dönüş' hızına kimse yetişemiyor
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    CHP'de Aylin Nazlıaka'ya büyük şok! Etimesgut adayı belli oldu
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Ordu'da bulundu! Türkiye'nin yeni cevheri olacak
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."
    Karamollaoğlu'ndan flaş Abdullah Gül açıklaması! "Türkiye'de bir arayış varsa..."

    Günün Karikatürü

    07 Şubat 2019
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    S-400'lerin Türkiye'ye teslim tarihi açıklandı
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...
    Yolcu otobüsünde skandal! Namaz kılmak istediği için...