Ankara'da hareketlilik devam ediyor! 8. uçak da indi
Rusya'dan alınan S-400 parçalarını taşıyan sekizinci uçak da Mürted Havaalanı'na iniş yaptı.
15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:40
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