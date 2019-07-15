Ankara'da hareketlilik devam ediyor! 8. uçak da indi Rusya'dan alınan S-400 parçalarını taşıyan sekizinci uçak da Mürted Havaalanı'na iniş yaptı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.