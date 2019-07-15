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Ankara'da hareketlilik devam ediyor! 8. uçak da indi

Rusya'dan alınan S-400 parçalarını taşıyan sekizinci uçak da Mürted Havaalanı'na iniş yaptı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:40
Ankara'da hareketlilik devam ediyor! 8. uçak da indi

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:40
  1. s-400
  2. mürted havaalanı
  3. GÜNCEL Haberleri

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