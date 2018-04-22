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Ankara'da hareketli saatler; İP, YSK'ya başvurdu

CHP'li 15 vekilin İYİ Parti'ye geçmesiyle birlikte TBMM'de grup kurma ve seçimlere katılma hakkı kazanan İYİ Parti hareket geçti. Seçimlere katılabilmek için YSK'ya başvuruda bulundu.

22 Nisan 2018 Pazar 15:49
Ankara'da hareketli saatler; İP, YSK'ya başvurdu

CHP’den 15 milletvekili transfer eden grup kuran İYİ Parti, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na yazılı müracaatta bulundu. İYİ Parti Genel Sekreteri Aytun Çıray, grup oluştuğu için seçilme katılma şartının ‘bir kez daha’ gerçekleştiğini bildirdi.

 İşte YSK’ya giden o yazı;

 “Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı'na…

 Aşağıda isimleri ve seçim çevreleri yazılı milletvekilleri partimize katılmışlardır. Adı geçen milletvekillerinin istifa dilekçelerinin bir örneği ekte sunulmuştur. Böylece 5 milletvekili ile parlamentoda temsil edilen İYİ Parti 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanununun 36. Maddesinde seçime katılma için öngörülen grup kurma koşulunu da bir kez daha sağlamıştır. Seçimlere katılmamız için gerekli işlemlerin yapılmasını arz ve talep ederim.”

 Yazının sonuna CHP'den İYİ Parti'ye katılan 15 vekilin ismine yer verildi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 15:49
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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