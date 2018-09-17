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5 kişiyi bıçaklayan zanlı yakalandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eşi, kayınpederi, kayınbiraderi, baldızı ve bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

17 Eylül 2018 Pazartesi 13:32
5 kişiyi bıçaklayan zanlı yakalandı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde eşi, kayınpederi, kayınbiraderi, baldızı ve bir kişiyi bıçakla yaralayan zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Fatih Mahallesi Ülkü Caddesi'ndeki evlerinde E.D. ile eşi C.D. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

C.D'nin ailesini arayarak yardım istemesinin ardından taksicilik yaptığı öğrenilen H.E, eşi, çocukları ve bir arkadaşıyla kızının evine geldi.

Yeniden başlayan tartışmanın büyümesi üzerine E.D, eşi C.D, kayınpederi H.E, kayınbiraderi B.E, baldızı K.Ç. ve T.Y'yi (31) bıçakla yaraladı.

Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, müdahalenin ardından başkentteki hastanelere sevk edildi.

Kendisini evdeki odaya kilitleyen E.D, polise teslim oldu.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 13:32
  1. Ankara
  2. tartışma
  3. bıçaklama
  4. baldız
  5. kahramankazan

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