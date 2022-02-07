Koronavirüs salgınında artan vakalar sebebiyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve uzmanlar vatandaşları sık sık hatırlatma dozu aşılarını olmaya davet ediyor. Bu noktada yerli aşıyı tercih edenler ise hangi hastanelerde aşı olabileceklerini araştırıyor. Peki, Ankara’da hangi hastanelerde Turkovac aşısı var?

Ankara'da hangi hastanelerde Turkovac aşısı yapılıyor?

Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanmasına 30 Aralık 2021'de şehir hastanelerinden başlanan TURKOVAC'ın yapıldığı hastane sayısı her geçen gün artıyor.

Bu kapsamda başkentte daha önce yalnızca Ankara Şehir Hastanesinde uygulanan TURKOVAC aşısı, 7 Şubat Pazartesi gününden itibaren itibaren Ankara Atatürk Sanatoryum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaptırılabilecek.

Vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'ne (MHRS) giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" seçeneğine tıklayarak TURKOVAC'ı seçmelerinin ardından karşılarına çıkan hastanelerden randevularını oluşturabiliyor. Ayrıca Alo 182 hattından da aşı randevusu alınabiliyor.