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Ankara'da göçük faciası! Ölüler var

Ankara'da bir inşaatta meydana gelen göçükte 3 işçi hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 18:46
Ankara'da göçük faciası! Ölüler var

Başkent'te meydana gelen feci iş kazasında üç işçi yaşamını yitirdi. Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, kaza Etimesgut ilçesi Şehit Celal İşlen Caddesi'nde bugün saat 16.00 sularında meydana geldi. Bir binanın giriş katında yapılan asma kat çalışması sırasında, çelik üzerine atılan ıslak betonun ağırlık yapması sonucu çökme meydana geldi.

Valiliğin açıklamasına göre çökme esnasında ilk belirlemelere göre 4 işçi enkaz altında kaldı. Kartarma çalışmaları sonucunda 3 işçinin cesedi enkaz altından çıkarılırken, 1 işçi de yaralı olarak kurtarıldı. Konu ile ilgili adli ve idare soruşturma başlatıldı.

 

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2018 Cumartesi 18:46
  1. Ankara
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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