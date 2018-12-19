Ankara'da gece yarısı ilginç görüntü! Otomobili kadının üzerine sürdü

Ankara'nın Yenimahalle ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana gelen olayda, kimliği belirsiz bir sürücü, kendisini durdurmak isteyen kadını metrelerce arabanın üzerinde götürdü.

O anlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, büyük tepki çekti.