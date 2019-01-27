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Ankara'da midübüs tıra arkadan çarptı! 6 ölü

Ankara’da midübüsün sağ şeritte duran tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaşamını yitirdi.

27 Ocak 2019 Pazar 07:06
Ankara'da midübüs tıra arkadan çarptı! 6 ölü

Kaza, gece saatlerinde Ankara'nın Nallıhan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beypazarı’ndan Nallıhan istikametine giden Furkan M. idaresindeki midübüs, Çayırhan yolu Solta Boğazı yakınlarında sağ şeritte duran tıra arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Furkan M., Muhammet Halil A. ve Ömer Selim K.’nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

6 kişi öldü

Kazada ağır yaralanan Kemal Ö., Ömer Ö. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ise hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 3 kişi de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

 

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Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 07:04
  1. Kaza
  2. Ankara
  3. nallıhan

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