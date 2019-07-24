0553 313 94 23

Ankara’da FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:38
Ankara’da FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara’da FETÖ/PDY üyesi oldukları gerekçesiyle özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi. Yapılan operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gram altın 261,3 lira seviyelerinde
    1. Gram altın 261,3 lira seviyelerinde
    2. CHP’de kurultay polemiği! Kılıçdaroğlu..
    3. Namaz kılmasını öğrenen öğrenciler..
    4. Sarıçam İlçe Nüfus Müdürlüğü Pazar..
    5. Mark Twain’in Prens ve Dilenci kitabı..
    6. 12 kişinin ölümü sonrası büyük..
    7. Dumlupınar’da kır lokantası ve mesire..
    8. MEDAŞ kaliteli enerji için..
    9. Depremin izlerinin silinmediği..
    10. Savunma sanayiinde yapay zekaya ilk..
    11. Yozgatlı miniklerin halı saha hayali..
    12. Beşiktaş'ın Avusturya kampı kadrosu..
    13. Antalya’da uyuşturucu operasyonlarında..
    14. Piyasa güne artı rezervle başladı
    15. Üsküdar Üniversitesi 79 Öğretim Üyesi..
    16. Borsa, güne yükselişle başladı
    17. Türkiye endüstri 4.0’a ne kadar hazır
    18. (Özel) "Açın yolu, süslü kadınlar..
    19. Bitlis’te 3’üncü etap sokak..
    20. Gündüz devletini, akşam sanatını..
    21. AOSB’de siber güvenlik eğitimi
    22. Bitlis Belediyesinden sosyal..
    23. Asya borsaları
    24. Türkiye’den Namibya’ya bakan düzeyinde..
    25. Malazgirt´te yeni yol açma çalışmaları..
    26. Toplu iş sözleşmesi 2019 son dakika
    27. Van Gölü için pedal çevirdiler
    28. ByLock kullanıcısı 10 kişiye gözaltı..
    29. Sivas’ta gözler Dışişleri Bakanlığı’nda
    30. "Yazarlık bir keşif yolculuğudur"
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    İmamoğlu’nun aday olmasını o söylemiş... Aralarındaki sır bağlantı ne?
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Erdoğan talimat vermişti! Siteden de kaldırıldı
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Yakın kaynaklardan ilk bilgi geldi! Eski Tarım Bakanı Sami Güçlü Babacan'ın partisine mi katılıyor?
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Suriyeli sığınmacıların hepsi mi gönderilecek? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"
    Karamollaoğlu yine Çamlıca Camii’ni hedef aldı! "Oraya gidenlerin anası ağladı"

    Günün Karikatürü

    23 Temmuz 2019
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Otomotiv sektöründe kritik gelişme!
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS
    Bomba iddia... ABD bunu ilk kez İran'a karşı kullandı: MRZR LMADIS