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Ankara'da FETÖ operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 9'u aktif komiser yardımcısı 24 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 15 kişi gözaltına alındı.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:38
Ankara'da FETÖ operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada; ardışık telefon aramaları çalışmasında tespit edilen 9’u aktif komiser yardımcısı olarak çalışan, toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 15 şüpheli yakalanmıştır." denildi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 14:38
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