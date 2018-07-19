Ankara'da FETÖ operasyonu! 15 şüpheli gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "FETÖ/PDY terör örgütü üyeliği suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada; ardışık telefon aramaları çalışmasında tespit edilen 9’u aktif komiser yardımcısı olarak çalışan, toplam 24 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup 15 şüpheli yakalanmıştır." denildi.