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Ankara’da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturmasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 19’u aktif görevde olan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

05 Mart 2019 Salı 10:09
Ankara’da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturmasında Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde 19’u aktif görevde olan 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 1 yüzbaşı, 1 teğmen, 28 astsubay olmak üzere toplam 30 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan şüphelilerin 19’u aktif görevde olup diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandı. Gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ettiği bildirildi.

 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan sivil, örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı olan Bylock kullanıcısı olduğu tespit edilen 34 şüpheli hakkında Ankara ilinde gözaltı kararı verilerek yapılan operasyon sonucunda, Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen 23 şüpheli yakalandı. Gözaltı kararı verilen diğer FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olan şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlerin devam ettiği bildirildi.

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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 10:09
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