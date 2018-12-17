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17-25 Aralık kumpasının yıl dönümünde FETÖ operasyonu: 64 gözaltı kararı!

Ankara'da Kara Kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki FETÖ yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 35'i muvazzaf 9'u sivil olmak üzere 64 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:11
17-25 Aralık kumpasının yıl dönümünde FETÖ operasyonu: 64 gözaltı kararı!

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yönelik düzenlenen FETÖ operasyonunda 35 astsubay, Jandarma Genel Komutanlığında etkin pişmanlıktan yararlanan ancak irtibatları tespit edilen 20 astsubay, 9 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ'nün mahrem imamlarıyla iletişim halinde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda 35 astsubay, Jandarma Genel Komutanlığı'nda da 20 astsubay ve 9 mahrem imam hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen astsubaylardan 35'inin muvazzaf olduğu belirlendi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:11
  1. FETÖ operasyonu
  2. Ankara
  3. Jandarma Genel Komutanlığı
  4. Kara Kuvvetleri Komutanlığı

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