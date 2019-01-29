Ankara'da FETÖ operasyonu Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının örgüte yönelik soruşturması kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 12 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu iddia edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkardı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY terör örgütü üyesi özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı olan ve örgütün gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen 12 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi. Açıklamada, şüphelilerden 11'inin yakalandığı, birinin ise yakalanmasına çalışıldığı ifade edildi.

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