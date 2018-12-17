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Ankara'da FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından 35'i muvazzaf 55 astsubay ile örgütün 9 "sivil mahrem imamı" hakkında gözaltı kararı çıkartıldı

17 Aralık 2018 Pazartesi 10:34
Ankara'da FETÖ operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığından 35'i muvazzaf 55 astsubay ile örgütün 9 "sivil mahrem imamı" hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığı personelinden örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri, örgütle irtibatlı oldukları belirlenen 35, daha önceki operasyonlarda etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleriyle örgütle irtibatları tespit edilen Jandarma Genel Komutanlığında görevli 20 astsubay ve örgütün 9 "sivil mahrem imamı" hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin gözaltı işlemleri Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince yürütülüyor.

Öte yandan Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli şüphelilerin 30'unun, jandarma personelinin ise 15'inin gözaltına alındığı öğrenildi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 10:34
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. gözaltı
  4. Jandarma Genel Komutanlığı
  5. Kara Kuvvetleri Komutanlığı
  6. operasyon

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