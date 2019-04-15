Ankara'da halk otobüsü temizlik aracına çarptı! 10 yaralı Başkent Ankara'da özel halk otobüsü yol kenarında temizlik yapan araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

Başkent Ankara'da Mamak-Kızılay-Batıkent hattında çalışan Hüseyin Kabak idaresindeki 06 VPP 18 plakalı özel halk otobüsü Mamak Caddesi Saimekadın Kavşağı'nda Erol Bağlıkoca'nın kullandığı 06 KT 103 plakalı belediye temizlik aracına arkadan çarptı. En az 10 yaralı Kazada büyük çapta hasar meydana gelen özel halk otobüsündeki yolculardan 9'u ile temizlik aracı şoförü Bağlıkoca yaralandı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti. Kaza nedeniyle Mamak Caddesi Saimekadın Kavşağı bir süre ulaşıma kapandı.

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