0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Ankara'da halk otobüsü temizlik aracına çarptı! 10 yaralı

Başkent Ankara'da özel halk otobüsü yol kenarında temizlik yapan araca çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 08:00
Ankara'da halk otobüsü temizlik aracına çarptı! 10 yaralı

Başkent Ankara'da Mamak-Kızılay-Batıkent hattında çalışan Hüseyin Kabak idaresindeki 06 VPP 18 plakalı özel halk otobüsü Mamak Caddesi Saimekadın Kavşağı'nda Erol Bağlıkoca'nın kullandığı 06 KT 103 plakalı belediye temizlik aracına arkadan çarptı.

En az 10 yaralı

Kazada büyük çapta hasar meydana gelen özel halk otobüsündeki yolculardan 9'u ile temizlik aracı şoförü Bağlıkoca yaralandı.

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edilirken yaralılara ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapıldı

Kısa sürede olay yerine ulaşan 112 Acil Servis ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk etti.

Kaza nedeniyle Mamak Caddesi Saimekadın Kavşağı bir süre ulaşıma kapandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 08:00
  1. Ankara
  2. ankara
  3. kaza
  4. temizlik aracı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meclis'te son dakika EYT gelişmesi Emeklilikte yaşa takılanlar çıkacak mı son durum
    1. Meclis'te son dakika EYT gelişmesi..
    2. Ankara'da feci kaza! Çok sayıda yaralı..
    3. Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem!
    4. Ankara’da sabah servisi esnasında Özel..
    5. İstanbul güne silah sesleriyle uyandı!
    6. Kağıthane’de sabah saatlerinde silahlı..
    7. Merkez Bankası'ndan açıklama!
    8. Yavaş’ın ilk işi danışman maaşı oldu!
    9. 15.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    10. İki aile birbirine girdi! Ölü ve..
    11. Mazotla sobayı tutuşturmak isterken..
    12. Libya'da UMH güçleri Hafter'e bağlı..
    13. Kuveyt'te 2 İranlının idam kararı onandı
    14. ABD'li Müslüman Vekil Omar'ın..
    15. Sudan'da geçici hükümeti siyasiler..
    16. Kuşadası’nda 34 kaçak göçmen yakalandı
    17. Hayvan otlatmaya gitti, ölü bulundu
    18. Ankara’nın Mamak ilçesi Saimekadın..
    19. ABD'nin güneyi şiddetli kasırga ve..
    20. Başkentte korku dolu anlar! İstinat..
    21. İstanbul için karar haftası
    22. Şampiyon Türkiye'ye 7,8 milyar dolar..
    23. AK Parti'den flaş Maltepe kararı.....
    24. Alman istihbaratı böyle uyardı: Yoğun..
    25. 13 ilde yüzlerce kişi... Geze geze..
    26. Bursa'da feci kaza... 2 ölü 8 yaralı
    27. Dayısından izinsiz aldığı araç ile..
    28. Bakan Kasapoğlu’ndan Ferhat Arıcan’a..
    29. Bakan Kasapoğlu’ndan ödül alan..
    30. Başkentte korkutan kaza: 3 yaralı
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Solun iktidarında olanı yazıp, AK Parti’yi mahkûm etmek! Fatih Altaylı o korunun elemanı oldu
    Solun iktidarında olanı yazıp, AK Parti’yi mahkûm etmek! Fatih Altaylı o korunun elemanı oldu
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı
    Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Mansur Yavaş Ankara'da 'şeffaf denetim'den kaçıyor
    Mansur Yavaş Ankara'da 'şeffaf denetim'den kaçıyor
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı 'AK Parti' yorumu: Tayyip Bey bunların üzerine gitmezse başımız belada
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı 'AK Parti' yorumu: Tayyip Bey bunların üzerine gitmezse başımız belada