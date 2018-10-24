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Ankara'da feci kaza: Bir aile yok oldu

Başkentte meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

24 Ekim 2018 Çarşamba 06:23
Ankara'da feci kaza: Bir aile yok oldu

Alınan bilgiye göre İsmet Onur Elitok (36) idaresindeki 06 BCU 771 plakalı otomobil, Ankara Bulvarı'ndan Etimesgut istikametine giderken henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak, yol kenarındaki yön levhasına çarptı.

2 ve 9 yaşında

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.  Kazada, baba İsmet Onur Elitok ile anne Hilal Elitok (36) olay yerinde, çocuklarından 2 yaşındaki Anıl ve 9 yaşındaki Furkan Emir ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. 

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 06:23
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