Ankara’da feci kaza: 4 yaralı Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Konya yolunda seyreden 06 GE 768 plakalı araç, sürücünün henüz belirlenemeyen nedenle ani fren yapması sonucu refüjden Ankara istikametine geçip 2 tıra çarptı. Çarpmanın etkisiyle 06 GE 768 plakalı araç hurdaya döndü. Araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ekipleri başka kazaların yaşanmaması için trafiğin diğer şeritten akışını sağlarken, kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtilirken, belediye ekipleri yola saçılan parçaları temizledi.

Kaza ile ilgili emniyet ekipleri soruşturma başlattı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.