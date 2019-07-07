0553 313 94 23

Ankara’da feci kaza: 3 ölü

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti.

07 Temmuz 2019 Pazar 18:37
Ankara’da feci kaza: 3 ölü

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, Ankara-Kırıkkale Karayolu Elmadağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale istikametinde seyir halinde olan 06 COM 10 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyeti kaybı sonrasında karşı şeride geçerek önce 06 BK 0112 plakalı otomobile, daha sonra da 06 GD 6677 plakalı otomobile çarptı. Ankara istikametinde seyir halinde olan 06 NH 376 plakalı otomobil ise kazaya karışan araçlara çarpmamak için tarlaya uçtu. Kaza anında 06 COM 10 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi ve 06 GD 6677 plakalı otomobilde bulunan 1 kişi olay yerine gelen ambulanslarla ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. 3 yaralı da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kaza sonrasında Kırıkkale-Ankara istikameti trafiğe kapanırken, çalışmaların ardından trafik kontrollü olarak sağlanmaya başladı. Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 18:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Sakarya’da belediye başkanlarıyla buluştu
    1. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz..
    2. Cumhuriyet, masum bir çocuğu..
    3. Şampiyon Şirketler Gurubu 40’ıncı..
    4. "Doğu sınırlarımızda Allah'ın izniyle..
    5. Şehit Astsubay Recep İnce mevlid-i..
    6. Sosyal medyada yer alan haberlere..
    7. Samsunlu pehlivan Kırkpınar’da başaltı..
    8. Başpehlivan Ali Gürbüz: “Asla pes..
    9. Seferihisar’da orman yangını
    10. Sabri Kalkar’ın acı günü
    11. Güney Kıbrıs Rum kesiminde KKTC'li..
    12. Ankara'da korkunç kaza! Ölü ve..
    13. GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını
    14. Bakanlık açıkladı! Ölen PKK'lının..
    15. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    16. İtfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma..
    17. Endonezya'da 7.1 şiddetinde deprem!..
    18. Altın kemer Antalya’ya geliyor
    19. Ankara’da feci kaza: 3 ölü
    20. Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem..
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar