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Ankara'da yangın faciası: 5 ölü

Ankara'da, İskitler Ata Sanayi Sitesi'nde 3 katlı binada yangın çıktı. Olayda ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti.

29 Mart 2019 Cuma 10:22
Ankara'da yangın faciası: 5 ölü

İskitler'de kağıt toplayan Afganların kaldığı metruk binada çıkan yangında çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtiliyor.

Ankara Valisi Vasip Şahin de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Vali Vasip Şahin, yangın nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Vali Şahin, yangınla ilgili şunları söyledi:

''Burada kağıt ayrıştırma ve depolama tesisi olarak kullanılan metruk bina. Tespit edilen beş kişi öldü, 11 tane de yaralı var, hastanede tedavi altındalar.

Ayrıntılı arama yapılmış ve başka bir ölü ve yaralı olmadığını söylediler. Herhalde kağıt malzemelerin tutuşmasından kaynaklanıyor.''

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:22
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