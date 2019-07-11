Ankara’da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koridora kimyasal madde döküldüğü iddiasıyla girişlerin kapatıldığı öğrenildi.
Ankara’da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koridora kimyasal madde döküldüğü iddiasıyla girişlerin kapatıldığı öğrenildi.11 Temmuz 2019 Perşembe 12:59
Ankara’da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde koridora kimyasal madde döküldüğü iddiasıyla girişlerin kapatıldığı öğrenildi.
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