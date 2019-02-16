Ankara'da eşini av tüfeğiyle öldüren kişi intihar etti

ANKARA (AA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde, çocuklarının önünde eşini av tüfeğiyle öldüren koca intihar etti. Bir süre önce eşinden gördüğü şiddet nedeniyle kadın sığınma evine yerleşen dört çocuk annesi Ayten Bayrambey, kalan eşyalarını almak için Kuşçağız Mahallesi'ndeki evine geldiğinde eşi İdris Bayrambey ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine, evdeki av tüfeğiyle çocuklarının önünde eşine ateş eden İdris Bayrambey, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi. 112 Acil Servis ekipleri, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Ailenin, 2010 yılında Kars merkeze bağlı Ağadeve köyündeki evlerinin yıkılması üzerine, yaptıkları barakada yaşadığı, İdris Bayrambey'in iş bulamaması nedeniyle bir süre sonra Ankara'ya göç ettiği öğrenildi.

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