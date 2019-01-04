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Ankara'da doğal gaz patlaması

Pursaklar ilçesinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında 2'si polis 5 kişi hafif yaralandı

04 Ocak 2019 Cuma 20:49
Ankara'da doğal gaz patlaması

ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde bir binada meydana gelen doğal gaz patlamasında, 2'si polis 5 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Pursaklar ilçesi Turgut Reis Caddesi'nde ikamet eden, H.T. isimli şahıs, boşanma aşamasında olduğu eşine kızarak, doğal gaz vanasını açıp intihar etmek istedi.

Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine H.T, elindeki çakmağı ateşledi.

Meydana gelen patlamada, ihbar üzerine bölgeye gelen 2 polis memuru ile aynı binada ikamet eden 3 kişi hafif yaralandı.

Patlamaya sebep olan H.T. ise Dışkapı Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 04 Ocak 2019 Cuma 20:49
  1. Ankara Valiliği
  2. Ankara'da patlama
  3. Pursaklar'da patlama

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