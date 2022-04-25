Ankara’da deprem mi oldu? Ankara'da yaşanan deprem kaç büyüklüğünde?

Son deprem nerede oldu? soruları internet üzerinden her daim aranmakta. Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, Ankara'nın Çubuk ilçesinde saat 05.45'te 3.7 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Depremin derinliği 6.96 km olarak açıklandı. Öte yandan Kandilli Rasathanesi, depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu.

Deprem neden olur, nasıl olur?

Depremler, yer kabuğu ya da taş küre adı verilen yerkürenin en üstünde bulunan tabakada fay hattı adı verilen kırıkların çeşitli hareketleri ile meydana gelir. Fay hatları, taş küredeki kayaların gerilme, sıkışma gibi yüksek basınç oluşturan şartlar altında kırılması ile meydana gelir. Depremler ise bu kırıklarda oluşan basınç dengesinin ani bir hareketle değişmesi ile meydana gelen sismik dalgalardır. Daha basit anlatmak gerekirse; depremler yer altında bulunan fay hatları arasındaki enerjinin anlık olarak ortaya çıkmasıdır diyebiliriz.

Tektonik plakalar arasında bulunan fay hatlarındaki bu hareketlenme, deprem dalgalarını oluşturur ve asıl yıkıcı güce sahip olan enerji türüdür. Bu deprem dalgaları aynı havada yayılan ses dalgaları gibi yerküre de hareket eder ve yüzeye çıkan bu dalgalar depremi yaratır. Deprem dalgaları nasıl oluşur gibi sorularınıza cevap bulduysanız sıra depremlerin nasıl ölçüldüğünü öğrenmeye gelmiş demektir.