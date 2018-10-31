0553 313 94 23
impression

Ankara'da dehşet saçtı: 2 ölü

ANKARA’nın Kahramankazan ilçesinde, kız kardeşiyle ilişkisi olduğunu öğrendiği Mehmet Aşkar’ı (47) tabancayla vurarak öldüren Güray Yeşilçimen (32), intihar etti.

31 Ekim 2018 Çarşamba 06:12
Ankara'da dehşet saçtı: 2 ölü

Olay, Ankaranın Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, Güray Yeşilçimen kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği tekel bayi işletmecisi Mehmet Aşkar’ın iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Yeşilçimen, yanında getirdiği tabanca ile Mehmet Aşkar’a üç el ateş etti.

Ardından Güray Yeşilçimen olay yerinde intihar etti. Silah sesleri üzerine gelen komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Aşkar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 06:12
  1. Ankara
  2. ankara
  3. cinayet
  4. intihar

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bomba iddia! Suudi Arabistan 930 milyon doları bakın ne için ödedi?
    1. Bomba iddia! Suudi Arabistan 930..
    2. 5 yıl önce ABD’den Türkiye’ye geldi…..
    3. Bin 958 hakim ve savcının görev yeri..
    4. Her şey gözlerinin önünde oldu: 'Oğlum..
    5. Akılalmaz olay! Çocuklarının gözleri..
    6. Yol verme tartışması kanlı bitti!..
    7. Ankara'da dehşet saçtı: 2 ölü
    8. İlk milli sondaj gemisi göreve başladı
    9. Bir kenti ayağa kaldıran iğrenç..
    10. Meyve ve sebzeyi bile buradan alıp..
    11. İmar Barışı ile ilgili yeni gelişme!..
    12. Asker eğlencesinde bıçaklı kavga!..
    13. Venedik sular altında kaldı
    14. Norveç'i kurtarma operasyonu: NATO'dan..
    15. ABD'deki nefret söylemi Müslümanları..
    16. Cadılar Bayramı yasaklandı! "Olumsuz..
    17. Ali Koç'un Cocu'nun yardımcılarını..
    18. Hugo Rodallega, Trabzonspor'dan..
    19. Eyüpsultan'da markete silahlı soygun
    20. 'Oyuncularım hiçbir şeyi doğru yapamadı'
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018
    AK Parti belediye başkan aday adayları başvuru formu 2018

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar
    Anketten Mehmet Özhaseki ve Ali Babacan çıktı! İşte bomba sonuçlar
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?
    AK Parti İBB adayı belli oldu mu?