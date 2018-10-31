Ankara'da dehşet saçtı: 2 ölü

Olay, Ankaranın Kahramankazan ilçesi Atatürk Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki tekel bayisinde meydana geldi. İddiaya göre, Güray Yeşilçimen kız kardeşiyle gönül ilişkisi olduğunu öğrendiği tekel bayi işletmecisi Mehmet Aşkar’ın iş yerine geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın ardından Yeşilçimen, yanında getirdiği tabanca ile Mehmet Aşkar’a üç el ateş etti.

Ardından Güray Yeşilçimen olay yerinde intihar etti. Silah sesleri üzerine gelen komşuların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Mehmet Aşkar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.