Ankara’da DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 52 sanıktan 37’si, 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. IHAAW123720-ASA/07-03-2019- Ankara’da DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 52 sanıktan 37’si, 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.

IHAAW123720-ASA/07-03-2019- Ankara’da DEAŞ terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan 52 sanıktan 37’si, 6 yıl 3 aydan 7 yıl 6 aya kadar oranlarda hapis cezasına çarptırıldı.07.03.2019 12:37:20TSINNNN

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