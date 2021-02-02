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Aktüel Ankara'da DEAŞ propagandası yapan 27 kişiye gözaltı
Aktüel

Ankara'da DEAŞ propagandası yapan 27 kişiye gözaltı

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayuncuk'un serbest bırakılması amacıyla yürüyüş yapmak isteyen ve DEAŞ'ın propagandasını yapan 27 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 23:09:00 -
Ankara'da DEAŞ propagandası yapan 27 kişiye gözaltı

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisinin serbest bırakılması amacıyla yürüyüş yapmak isteyen ve DEAŞ'ın propagandasını yapan 27 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ankara emniyetinden açıklama

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, “2 Şubat 2021 günü saat 10.00 sıralarında Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda ellerinde 'Halis Bayuncuk Hocaya Özgürlük' ibareli döviz, üzerlerinde ise benzer temalı yelek bulunan bir grup, terör örgütü DEAŞ'ın sözde üst düzey yöneticisi 'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayuncuk'un serbest bırakılması amacıyla yürüyüş yapmak istemiş, ikazlara rağmen kanuna aykırı eylemlerinde ısrar eden 27 kişi gözaltına alınmıştır. Şahıslar hakkında 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa muhalefetten işlem başlatılmıştır" ifadelerine verdi.

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