Ankara'da DEAŞ operasyonu: 4 kişi gözaltında

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde DEAŞ üyelerinin kaldığı belirlenen evlere operasyon düzenledi.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla B.K, S.H.K, H.T. ile M.T. gözaltına alındı. Bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.