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Ankara’da cinayetin firari sanığı yakalandı

Ankara’da 23 Eylül 2018 tarihinde ODTÜ ormanında cesedi bulunan Levent Cengiz’i öldürenlerden firarı katil zanlısı iş adamı Recep Arıkan, kılık değiştirmesine rağmen Ankara Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 17:51
Ankara’da cinayetin firari sanığı yakalandı

Ankara’da 23 Eylül 2018 tarihinde ODTÜ ormanında cesedi bulunan Levent Cengiz’i öldürenlerden firarı katil zanlısı iş adamı Recep Arıkan, kılık değiştirmesine rağmen Ankara Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı.


Başkentte 23 Eylül 2018 tarihinde ODTÜ ormanlarında yol kenarında bir erkek cesedi bulunmuştu. Olay yerine gelen Ankara cinayet büro amirleri tarafından yapılan araştırmalar sonucunda cesedin, 1979 Ankara doğumlu Levent Cengiz isimli şahsa olduğu belirlenmişti. Çalışmalar neticesinde cesedin bir cinayete kurban gittiği belirlendi.Cinayet büro amirlerinin dikkatli çalışması sonucunda katil zanlısı Servet Poyraz 1 Ekim 2018 tarihinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.


İnşaat sektöründe bulunan Cengiz’in amcasının oğlu O.C. ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve O.C.’nin ortağı Poyraz ile görüşmek istediği tespit edildi. Poyraz ve Arıkan isimli kişiler, Cengiz ile buluşmak için belirlenen adrese gitti. Adreste yaşanan tartışma ve küfürleşme üzerine Poyraz, Cengiz’i silahla vücudunun çeşitli yerlerinden vurdu. Olayın arından ceset ODTÜ ormanlık alanına bırakıldı.


Cinayetin arından iş adamı Arıkan ise firar etti. Cinayet büro ekiplerinin çalışmaları sonucunda Arıkan’ın, Çankaya ilçesinde saklandığı tespit edildi. Yapılan baskın sonucunda yakalanan zanlının, resmi belgede sahtecilik, dolandırıcılık ve kasten adam öldürme suçlarından aranması olduğu tespit edildi ve tutuklama istemiyle adliyeye sevk edildi.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 17:51
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