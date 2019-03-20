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Ankara'da 'change' çetesine baskın

Ankara'da, yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde getirdikleri araçları 'change' yaparak sattığı tespit edilen kişiler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

20 Mart 2019 Çarşamba 15:23
Ankara'da 'change' çetesine baskın

Ankara’daİl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonunda, yurt dışından Türkiye'ye usulsüz şekilde araç getirip sattığı öne sürülen çetenin izine ulaştı.

Polis, 'change' yapılan13 araç ele geçirdi. Şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. 'Sınır Operasyonu' adı verilen operasyonda, çete üyesi 5 kişi gözaltına alındı.

Eski model araçlar kullanıldı

Çete üyelerinin, dikkat çekmemek için eski model araçları Türkiye'ye getirdikleri tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 20 Mart 2019 Çarşamba 15:23
  1. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri
  2. Ankara
  3. change

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