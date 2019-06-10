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Ankara’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ankara’nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde yağmaya başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu maddi hasara neden oldu.

10 Haziran 2019 Pazartesi 21:54
Ankara’da ceviz büyüklüğünde dolu yağdı

Ankara’nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde yağmaya başlayan ceviz büyüklüğündeki dolu maddi hasara neden oldu.


Ankara’nın Haymana ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmurun doluya dönmesi sonucu, yağmur yerini ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına bıraktı. Dolu yağışı Haymana’nın bazı bölgelerinde bulunan tarım arazilerinde ve bahçelerde maddi hasara neden oldu. Dolu yağdığı sırada sokaklarda kimsenin bulunmaması olası kazaları önledi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 21:54
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