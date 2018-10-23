Ankara'da ByLock operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Öte yandan İzmir merkezli 15 ildeki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında da Özel Yamanlar Kolejlerinde çalıştığı ve örgütle irtibatı tespit edilen 50 şüpheliden 33'ü yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tamamı ByLock kullanıcısı 20 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanmıştır. Firari şüphelilerin yakalanmasına ilişkin çalışmalar devam etmektedir" denildi.