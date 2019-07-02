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Ankara'da ByLock operasyonu

FETÖ soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 30 şüpheliden 22'si yakalandı

02 Temmuz 2019 Salı 12:19
Ankara'da ByLock operasyonu

ANKARA (AA) - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen ByLock kullanıcısı 30 şüpheliden 22'si yakalandı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, ByLock programı kullanıcısı olduğu tespit edilen 30 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Söz konusu şüphelilerden 22'si gözaltına alınırken, diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:19
  1. Bylock
  2. FETÖ
  3. Fetullahçı Terör Örgütü

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