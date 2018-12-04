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Ankara'da ByLock operasyonu: 10 gözaltı kararı

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu ByLock kullanıcısı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

04 Aralık 2018 Salı 09:13
Ankara'da ByLock operasyonu: 10 gözaltı kararı

Ankara'daki FETÖ soruşturması kapsamında aralarında kamu çalışanlarının da bulunduğu ByLock kullanıcısı 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Kaynak: AA

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 09:13
  1. Ankara
  2. FETÖ
  3. ByLock
  4. gözaltı
  5. Anadolu Ajansı

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