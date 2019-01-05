0553 313 94 23

Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı

Altındağ ilçesinde özel harekat polislerinin de katıldığı hava destekli uygulamada, 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı

05 Ocak 2019 Cumartesi 22:56
Ankara'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı

ANKARA (AA) - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 110 ayrı noktada 200 ekipteki bin polisin katıldığı uygulamada, bin 996 kişi ve 563 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

Uygulama kapsamında, tespit edilen 11 adrese özel harekat polislerince operasyon düzenlendi. Ekipler, şüphelilerin kapıları açmadığı yerlere, kapıları kırarak girdi.

Hava destekli ve narkotik köpekler eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 05 Ocak 2019 Cumartesi 22:56
  1. Ankara
  2. Asayiş
  3. başkent
  4. narkotik
  5. operasyon
  6. uyuşturucu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Muğla'da kar yağışı
    1. Muğla'da kar yağışı
    2. 294 bin 480 Suriyeli ülkesine döndü
    3. Binanın 7. katından düşen kadın öldü
    4. Fransa'da bakanlık binasına saldırı
    5. Sudan'da eğitime kademeli olarak..
    6. 28 Şubat mağdurları yeniakit.com.tr’ye..
    7. HDP ilçe başkanının aracında terör..
    8. Kahramanmaraş'ta uyuşturucu..
    9. Tunuslu imamlar eylem yaptı
    10. Ankara'da bin polisin katılımıyla..
    11. Fransa'da sarı yelekliler yeniden..
    12. Futbolda Körfez krizi
    13. "Ait olduğum yerdeyim"
    14. Yaralı yaban keçisine ilk müdahaleyi..
    15. Ayasofya Camii'ndeki skandal görüntüye..
    16. TBMM Başkanı Yıldırım'dan taziye..
    17. İştahınızı kesecek 5 muhteşem kış..
    18. Federasyon Kupası'nda favoriler tur..
    19. Denizlispor'da transfer çalışmaları
    20. Sağ göğüs ağrısı hangi hastalığın..
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    Bayraktar duyurdu: TSK'dan bir telefon geldi...
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    "Diktatör" dedikleri Erdoğan'ın ayağına giden yazarları topa tuttu!
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Poşet tehlikesi! "Bu sektörü muaf tutun"
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Pompeo'dan skandal Türkiye açıklaması!
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak
    Türk doktordan devrim gibi buluş! Migren ağrıları tarihe karışacak

    Günün Karikatürü

    6 Ocak 2019
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Güne acı haberle başladık: Şehidimiz var
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi
    Büyük düşüş.... Milyarlarca dolar eridi