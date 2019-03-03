Ankara’da bin 408 polisin katıldığı asayiş uygulaması

Ankara Çankaya’da polis ekiplerinin asayişi sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği ve bin 408 polisin katıldığı Dar Alan Uygulaması sonucunda, aranan 10 şahıs yakalandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğünce, bölgede asayişin sağlanması amacıyla bin 408 polisin görev aldığı “Dar Alan Uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulamaya birçok birimden ekip katıldı.

Edinilen bilgilere göre uygulama sonucunda, 9 bin 216 şahıs sorgulanırken, aranan 10 kişi yakalandı. Bakaya nedeniyle 45 şahsa ise tebligat yapıldı.

Ayrıca, 3 bin 650 aracın da kontrol edildiği uygulamada, 27 araca toplamda 38 bin 144 TL idari para cezası uygulandı.

Emniyet güçlerinin uygulamada yaptığı araç ve üst aramaları sonucunda ise2 kilogram 32 gram uyuşturucu madde, 5 tabanca ve 1 av tüfeği ele geçirildiği de öğrenildi.

Ekipler, uygulamada 22 iş yerini kontrol ederken, bunlardan 13’üne ise cezai işlem uyguladı.