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Ankara'da belediye otobüsü yayalara çarptı

Kızılay'da seyir halindeki belediye otobüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı

06 Aralık 2018 Perşembe 16:30
Ankara'da belediye otobüsü yayalara çarptı

ANKARA (AA) - Ankara'da seyir halindeki belediye otobüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Selçuk D'nin kullandığı 06 BE 3195 plakalı EGO otobüsü, Kızılay'daki Atatürk Bulvarı civarında seyir halindeyken yolun karşısına geçmeye çalışan Neslişah E. (12) ile Gülşen M'ye çarptı. Kazada şoförün yanı sıra 2 yaya yaralandı.

Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan ve burada tedavi altına alınan yaralılardan Gülşen M'nin ağır yaralandığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Atatürk Bulvarı, ekiplerin çalışmasının ardından ulaşıma yeniden açıldı.

Görgü tanıkları şoförün yayalara çarpmamak için otobüsü refüje yönlendirdiğini buna rağmen yayalara çarptığını kaydetti.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 16:30
  1. 3 Yaralı
  2. Ankara
  3. EGO otobüsü
  4. Kızılay
  5. trafik kazası

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