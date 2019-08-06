0553 313 94 23

Ankara'da bayram öncesi "güvenlik" denetimi

Kurban Bayramı öncesinde, ülke genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, gar ve otogarlardaki özel güvenlik hizmetleri ile ilgili denetim yapıldı

06 Ağustos 2019 Salı 14:33
Ankara'da bayram öncesi "güvenlik" denetimi

ANKARA (AA) - Kurban Bayramı öncesinde, ülke genelinde vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alışveriş merkezleri, gar ve otogarlardaki özel güvenlik hizmetleri ile ilgili denetim yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, denetimlerde, vatandaşların bayramı huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak için alışveriş merkezlerinde, gar ve otogarlarda özel güvenlik uygulamalarının yeterliliği, buralarda görev yapan özel güvenlik görevlilerince sunulan güvenlik hizmetlerinin kalitesinin artırılması, yetki, görev ve sorumlulukları ile alınan veya alınması gereken tedbirlerde farkındalık oluşturması amaçlandı.

5 Ağustos'ta 11 ilde Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı Polis Başmüfettişlerince, 70 ilde ise il emniyet müdürlükleri özel güvenlik şube müdürlüklerince yapılan denetimler, 9 Ağustos'a kadar devam edecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 14:33
  1. Emniyet Genel Müdürlüğü
  2. Kurban Bayramı
  3. Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı
  4. Polis Başmüfettişleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erzurum’da taşıt sayısı arttı
    1. Erzurum’da taşıt sayısı arttı
    2. Başına ödül konan kaçak milyoner..
    3. Reel efektif döviz kuru endeksi..
    4. Gümüşhane’de iki ayrı trafik kazasında..
    5. Pop-up kameralı Huawei Y9 Prime 2019..
    6. Burhaniye’de iki ot yangını birden..
    7. GRAFİKLİ - Çanakkale'deki altın ve..
    8. İliç Kaymakamı Aytemür, köylerde..
    9. Ne dede mesleğinden ne de edebiyat..
    10. Büyükşehirden Kurban Bayramı’nda çevre..
    11. Sağlık Bakanlığı yerli aşı üretimine..
    12. Bitlis’te terör operasyonu: 4 gözaltı
    13. Somali ordusu bir kasabayı..
    14. Büyükşehir’den 17 ilçeye sağlık hizmeti
    15. MESKİ, Nihat Dede’nin 50 yıllık içme..
    16. Şifa arayanların adresi: İspendere..
    17. Akçadağ’da taziye yemeği uygulaması..
    18. CHP'de ihraç krizi büyüyor! Partiden..
    19. Malatya Millet Bahçesi ihaleye çıkıyor
    20. Benin'de tekne battı: 12 ölü
    21. Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü..
    22. Türk Kızılay’ından çocuklara bayramlık..
    23. Halterde Türkiye şampiyonu İlkadım’dan
    24. CHP, seçim sonuçlarını il..
    25. Gloria Kupası'na doğru
    26. Kuşadası’na 3 gemiyle 3909 turist geldi
    27. Arkeopark kazılarında sona gelindi
    28. Botla açıldığı denizde kaybolan genç..
    29. "Kıbrıslı Türkler ile Rumlar arasında..
    30. Bursa Büyükşehir Belediyesinden seyyar..
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Sır gibi saklanıyordu! İlk resmi uçuşunu gerçekleştirdi
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    Yerli otomobilde önemli gelişme! İşte ilk görüntü
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    ABD'yi şoke eden karar! 'Biz yokuz'
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    Türk doktorlarını korkutan ilaç!
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular
    İYİ Parti çok fena karıştı! Kendi partilerini yerden yere vurdular

    Günün Karikatürü

    04 Ağustos 2019
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    'Cumhurbaşkanımıza moral oldu' dedi ve duyurdu: Yakında güzel gelişmeler olacak
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'
    Bir ülke daha duyurdu! 'FETÖ ile mücadelede Türkiye'nin yanındayız'