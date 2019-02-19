Ankara'da ayrı yaşadığı eşini öldüren zanlı tutuklandı

Ankara'da ayrı yaşadığı eşini öldüren zanlı tutuklandı19 Şubat 2019 Salı 16:05
ANKARA (AA) - Ankara'nın Mamak ilçesinde ayrı yaşadığı eşini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Eşi Döndü Ş'yi (41) silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Şükrü Ş. (39), emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Şükrü Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Mamak'ta 2 çocuk annesi Döndü Ş, şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında 6 ay süreli uzaklaştırma kararı bulunduğu öğrenilen eşi Şükrü Ş. tarafından dün Saime Kadın İlkokulu yakınlarında silahla vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından kaçan zanlı, Kıbrısköy'de yakalanmıştı.
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